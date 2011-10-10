Закарпатці не хочуть зустрічати схід сонця о 10-ій ранку

Закарпатська обласна рада просить парламент скасувати постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України» і встановити в державі «зимовий час».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні облради до Верховної Ради України, ухваленому сьогодні на позачерговій сесії. Документ підтримали 93 з 96 присутніх на сесії депутатів. (Загалом у Закарпатській обласній раді 108 депутатів).

Як йдеться у зверненні депутатів Закарпатської обласної ради, перехід, згідно з постановою ВР від 20 вересня 2011 року у третій часовий пояс для Закарпатської області, яка протягом багатьох віків жила за середньоєвропейським часом, і географічно, і економічно, є невиправданим. У разі збереження новоустановленого порядку, світлий час доби у Закарпатській області в зимовий період починатиметься близько 10 години ранку.

Як повідомив на сесії голова Закарпатської обласної ради Іван БАЛОГА, з проханням звернутися до ВР та просити скасувати прийняту 20 вересня 2011 року постанову до обласної ради звернулися низка місцевих громадських організацій, наукових інститутів, шкіл.

«З огляду на ці численні звернення й було ухвалене рішення про скликання позачергової сесії та ухвалення звернення до Верховної Ради України», - додав І.БАЛОГА.

Як повідомив на сесії депутат облради, начальник Управління освіти й науки Закарпатської ОДА Михайло МОТИЛЬЧАК, збереження дії постанови парламенту створить незручності для десятків тисяч закарпатців і, насамперед, школярів, адже в Закарпатській області на сьогодні близько 12 тисяч 647 дітей потрібно довозити до шкіл.

«Це означає, що усім цим дітям треба прокидатися за півтори-дві години до початку уроків, у повній темряві добиратися навіть до шкільних автобусів. Так само у повній темряві починатимуться уроки, і це означає, що перший урок-два учні просто не сприйматимуть матеріал, бо їхній організм ще не прокинеться», - сказав М.МОТИЛЬЧАК.

Крім того, за його словами, у Закарпатті 80 шкіл, в яких майже 7 тисяч школярів навчаються у дві зміни, тобто, потрібно організовувати навчальний процес так, щоб перша зміна починалася принаймні на годину раніше, ніж в інших школах.

«А це означатиме, що дітям потрібно буде ще раніше вставати, тобто, в темряві вчитимуться і діти в першу зміну, і в другу зміну», - підкреслив М.МОТИЛЬЧАК.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».

Даною постановою установлено з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Документом визнано такими, що втратили чинність постанову ВР та постанову Української РСР щодо переходу на літній час. Таким чином постановою скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» та «літній» час.

5 жовтня міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА надіслав голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ листа, в якому просив ініціювати перегляд рішення парламенту щодо зміни порядку обчислення часу в Україні.

В.БАЛОГА наголосив, що «науковці, у тому числі Українського гідрометеорологічного центру, враховуючи географічне розташування України, вважають природним і виправданим з точки зору здоров’я громадян та економічних інтересів держави, другий часовий пояс, який найбільш точно відповідає астрономічному часу».

У листі також звертається увага на те, що переважна більшість фахівців схиляється до того, щоб відмовитися від практики часових змін. Це варто зробити через перехід саме на «зимовий» час, скасувавши «літній», - зазначив міністр МНС.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що парламент не збирається скасовувати постанову про зміну порядку обчислення часу на території України.