У Рівненській області в лікарнях залишається 76 осіб, які отруїлися на весіллі

У Рівненській області в інфекційних відділеннях лікарень з діагнозом “гастроентероколіт” залишається 76 осіб, у тому числі 9 дітей віком до 14 років, які 14 липня були на весіллі у с.Малий Жолудськ Володимирецького району, де знаходилось близько 200 осіб з шести сіл району.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, перебіг захворювання середнього та легкого ступенів тяжкості.

19 - 22 липня виписано 51 особу, у тому числі 11 дітей.

Фахівцями обласної та районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.