У Рівненській області в лікарнях залишається 76 осіб, які отруїлися на весіллі
09:30, 23 липня 2007Країна
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В інфекційних відділеннях лікарень з діагнозом “гастроентероколіт” залишається 76 осіб, у тому числі 9 дітей віком до 14 років, які 14 липня були на весіллі...
У Рівненській області в інфекційних відділеннях лікарень з діагнозом “гастроентероколіт” залишається 76 осіб, у тому числі 9 дітей віком до 14 років, які 14 липня були на весіллі у с.Малий Жолудськ Володимирецького району, де знаходилось близько 200 осіб з шести сіл району.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, перебіг захворювання середнього та легкого ступенів тяжкості.
19 - 22 липня виписано 51 особу, у тому числі 11 дітей.
Фахівцями обласної та районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.
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