В Україні знеструмлено 29 населених пунктів

13:36, 10 жовтня 2011
Країна
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Через негоду  

29 населених пунктів у 4 областях України знеструмлено сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) та через спрацювання систем захисту ліній електропередач.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, зокрема 6 населених пунктів знеструмлено у Вінницькій області, 13 – у Київській, 8 – в Одеській, 2 – у Чернігівській.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго. 

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