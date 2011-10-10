В Україні знеструмлено 29 населених пунктів

29 населених пунктів у 4 областях України знеструмлено сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру) та через спрацювання систем захисту ліній електропередач.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, зокрема 6 населених пунктів знеструмлено у Вінницькій області, 13 – у Київській, 8 – в Одеській, 2 – у Чернігівській.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.