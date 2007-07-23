Китайські медики розділили сіамських близнюків

У Китаї проведена операція по розділенню 4-місячних сіамських близнят. Операція тривала близько 12 годин, передає агентство "Синьхуа".

Як повідомив голова педіатричного відділення лікарні Медичного університету Хебея, у дівчаток, народжених 15 березня, були відсутні грудні кістки, а їх печінки, серця і велика частина черевної порожнини зрослися.

В даний час стан обох немовлят стабільний.

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