Китайські медики розділили сіамських близнюків
09:50, 23 липня 2007Країна
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Cтан обох немовлят стабільний
У Китаї проведена операція по розділенню 4-місячних сіамських близнят. Операція тривала близько 12 годин, передає агентство "Синьхуа".
Як повідомив голова педіатричного відділення лікарні Медичного університету Хебея, у дівчаток, народжених 15 березня, були відсутні грудні кістки, а їх печінки, серця і велика частина черевної порожнини зрослися.
В даний час стан обох немовлят стабільний.
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