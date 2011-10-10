В Україні пройшов тиждень паліативної та хоспісної допомоги

В Україні завершився тиждень паліативної та хоспісної допомоги. Зустрічі з медиками, круглі столи, поїздки у хоспіси з журналістами, фотоконкурси. Все заради того, аби привернути увагу до людей, чий життєвий шлях закінчується.

« В Україні катастрофічно не вистачає закладів, де б безнадійно хворі люди могли отримати необхідну допомогу. Для багатьох залишається недоступним знеболення.- заявляє голова Української ліги сприяння розвитку хоспісної та паліативної допомоги Василь Князевич. – Треба об`єднувати зусилля всіх і створити таку систему, щоб кожна людина могла не лише гідно прожити, а й гідно завершити своє життя.»

Тиждень хоспісної допомоги завершився благодійним заходом, на якому зібралися політики, медики, меценати і представники всіх церков. Там же відбувся фінал соціально-інформаційної акції «Портрет з майбутнього». Протягом тижня сім молодих художників малювали портрети семи молодих людей такими, якими вони уявляють через 30 років. Не побоялися заглянути у своє майбутнє Владислав Яма, Даша Малахова, Гайтана , Владислав Ващук, Святослав Олійник, Ірена Карпа та Наталя Розинська. А доки художники малювали їхні портрети , самі зірки побували у хоспісах. Мета такої акції – нагадати всім, що слава, молодість, успіх – все минає, та нікому не вдається обминути старість. Але кожен може задуматися про неї вже тепер. І яке суспільство ми збудуємо сьогодні, в такому житимемо через 30 років.

