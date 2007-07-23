У Луганській області оздоровлять 60 дітей, постраждалих внаслідок катастрофи

Керівництво Луганської облдержадміністрації та обласної ради ухвалило рішення про оздоровлення 60 дітей з населених пунктів Львівської області, які потрапили в зону забруднення продуктами горіння в результаті аварії потяга з фосфором.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні діти мають виїхати зі Львова. Їх прийматиме дитячий оздоровчий табір «Зоря» Рубежанського казенного хімічного заводу «Зоря», який розташований у Кремінському районі.

Дітям буде забезпечено поліпшене харчування, організовано оздоровлення та інший комплекс послуг. У разі необхідності їм буде надано медичну, психологічну та інші види допомоги.

Усі витрати на оздоровлення дітей бере на себе Луганська область. Діти перебуватимуть у таборі скільки часу, скільки буде необхідно.