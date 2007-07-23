На Херсонщині 19 осіб постраждали від укусів каракуртів
11:00, 23 липня 2007Країна
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Укуси павуків - отруйні
У Херсонській області вже 19 осіб постраждали від укусів отруйних павуків.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Херсонської облдержадміністрації, в селі Коробки Каховського району 22 липня місцеву жительку, яка працювала на полі, укусив павук каракурта. Постраждалу у стані середньої тяжкості доставлено до Каховської лікарні.
За даними обласної санепідемстанції, це вже 19 випадок нападу отруйних павуків на людей від початку року.
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