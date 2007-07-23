На Херсонщині 19 осіб постраждали від укусів каракуртів

У Херсонській області вже 19 осіб постраждали від укусів отруйних павуків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Херсонської облдержадміністрації, в селі Коробки Каховського району 22 липня місцеву жительку, яка працювала на полі, укусив павук каракурта. Постраждалу у стані середньої тяжкості доставлено до Каховської лікарні.

За даними обласної санепідемстанції, це вже 19 випадок нападу отруйних павуків на людей від початку року.