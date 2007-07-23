Українська делегація у Токіо обговорить питання медицини

Українська делегація на чолі з міністром охорони здоров’я Юрієм ГАЙДАЄВИМ 25-29 липня перебуватиме у м. Токіо (Японія) для проведення тендерних процедур, необхідних для впровадження проекту грантової допомоги загального типу в секторі державної медицини.

Як повідомили УНІАН у Посольстві Японії в Україні, 8 лютого 2007 року було підписано Угоду у формі обміну нотами між Урядом Японії та Урядом України про надання грантової допомоги загального типу в розмірі 453 000 000 японських єн (близько 3,9 мільйона доларів США) Уряду України для проекту покращення медичного обладнання в дитячих лікарнях України.

Цей грант буде використано для закупівлі сучасного медичного обладнання для українських лікарень. Вже цього року Кіровоградська обласна дитяча лікарня та Луганська обласна клінічна лікарня отримають таку допомогу, зазначає Посольство.

Як йдеться у повідомленні, це вже друга грантова допомога загального типу, надана Урядом Японії українським медичним закладам. Загальна сума першого подібного гранту становила близько 6,2 мільйона доларів США. У 2000 році такий грант отримала Українська дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит».

Як наголошується у повідомленні Посольства Японії в Україні, візит урядових посадовців системи охорони здоров’я України до Японії буде ще одним кроком до подальшого розвитку й зміцнення двосторонніх відносин у медичній сфері.