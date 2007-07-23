Українці продовжують вимирати

Населення України продовжує зменшуватися. З 1 травня по 1 червня 2007 року його чисельність знизилася на 26,86 тис. чоловік і склала 46 млн. 506 тис. 846 чоловік, повідомляє Державний комітет статистики на своєму офіційному сайті.

Як повідомлялося, з 1 квітня по 1 травня 2007 року кількість населення України знизилася на 56,2 тис. чоловік і складала 46 млн. 533 тис. 710 чоловік. До початку квітня в Україні, за даними Держкомстату, проживало 46 млн. 589 тис. 878 людини.

За даними Держкомстату, до початку червня в містах проживали 31млн. 704 тис. 234 людини, в сільських районах - 14 млн. 802 тис. 612 чоловік.

За перші 5 місяців в країні народилося 187 213 чоловік, померло - 332 341 чол., причому 2067 з них - діти у віці до 1 року. Загальний коефіцієнт тих, що народилися на 1 тис. населення складав 9,7, померлих - 17,2, померлих дітей у віці до 1 року - 10,7 на одну тисячу.

Одружень в Україні в січні-травні було більше, ніж розлучень - відповідно 101 136 і 71 620. Загальний коефіцієнт одружень - 5,2 на 1 тис. населення, розлучень - 3,7.

Зовнішня міграція в Україні за перший квартал була позитивною. За цей час до України прибуло 17 608 людей, виїхало з країни 11 680 чол.

Згідно останнього перепису населення України, проведеного 5 грудня 2001 року, в країні проживало 48 457 100 чоловік.

Згідно даним Держкомстату, на кінець 1990 року в Україні проживало 51,94 млн. чол., 1991 - 52,06 млн., 1992 - 52,24 млн. Потім пішов спад: 1993 - 52,11 млн., 1994 - 51,73 млн., 1995 - 51,3 млн., 1996 - 50,82 млн., 1997 - 50,37 млн., 1998 - 49,92 млн., 1999 - 49,43 млн., 2000 - 48,92 млн., 2001 - 48,46 млн. чол.

Після перепису, в 2002 році статистика наводила дані про не більше ніж 48 млн. чол. населення, в 2003 - 47,62 млн., на кінець 2004 року - 47,28 млн.

Интерфакс