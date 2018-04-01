Чому лікарі беруть хабарі?

Скорочення бюджетного фінансування на охорону здоров`я призвело до того, що медицина із соціальної служби поступово почала переростати в бізнес. Навіть колишній міністр охорони здоров`я України Микола Поліщук не раз у своїх публічних виступах заявляв, що «українська медицина дуже корумпована, і що лікарі працюють більше на себе, ніж для хворих».

Проте, окрім слів, ніяких реальних кроків для оздоровлення найвимогливішої соціальної галузі ніхто так і не зробив. Звичайно, таке ставлення примушує керівників шукати законодавчі лазівки, щоб поповнити добробут медпідрозділів і свій власний. Іноді старанність в пошуку заходить за межі, обкреслені законом.

У Мелітополі ще в 2003 році порушувалася кримінальна справа за ознаками порушення права на безкоштовну медичну допомогу. Тоді під приціл прокуратури потрапили лікарі міжрайонного онкодиспансера, де з пацієнтів стягували гроші за проведення невідкладної операції.

По центральних і обласних телеканалах пройшли сюжети, в яких в інтерв`ю журналістам начальник відділу Запорізької обласної прокуратури з нагляду за дотриманням законодавства і застосуванням законів Олександр ВАСЮК заявив на всю країну: «У Мелітопольському міжрайонному онкологічному диспансері виявлені численні факти незаконного здирства грошей з онкохворих на проведення невідкладних хірургічних операцій. Встановлено, що з 18 таких громадян було незаконно одержано більше 10 тисяч гривень».

Проте тоді все обмежилося лише скандальною заявою. Незабаром справа була закрита.

Другу спробу “присікти” зловживання в тому ж онкодиспансере зробили співробітники мелітопольської прокуратури минулого року, порушивши кримінальну справу за фактом «незаконної вимоги оплати за надання медичних послуг у державній установі охорони здоров`я». Проте про це трохи пізніше.

Ні кроку без оплати До журналістів неодноразово зверталися читачі, що нарікають на побори в міських лікарнях. Але, знаючи про реальну мізерність бюджетних гаманців міської медицини, ми не поспішали шукати кримінал у тому, що за медикаменти пацієнтові доводиться платити самостійно. Адже не на свою ж зарплату, врешті-решт, лікарям купувати ліки для хворих. Про те, що медики з так званих добродійних пожертвувань за медичні послуги щось кладуть собі в кишеню, ні в кого й думки не виникало.

Відчутність «добровільно-примусових» внесків довелося відчути на собі і співробітникам редакції, що стали волею долі пацієнтами онкодиспансера. Далі розповідь для тих, кому пощастило не ходити коридорами цієї медустанови.

Збір «добровільно-примусових» засобів там починається прямо з реєстратури. На прохання записатися на прийом до лікаря мила дівчина у віконці без тіні збентеження пропонує заплатити за цю послугу 10 гривень.

Потім лікар виписує направлення на аналіз крові, щоб визначити, що за хвороба “поселилася” в організмі пацієнта. І знову готуй гроші. Тільки тепер сума значніша – в нашому випадку близько 150 гривень. Їх лікар рекомендує віднести в «Укрпромбанк», розташований якраз напроти лікарняного двору.

Однією лише кров`ю, звичайно, не обійшлося - довелося пройти УЗД, зробити мамограму грудей, де також своя такса. Загалом, лікування ще не почалося, а гаманець вже спустів. Мимоволі виникає питання: «Куди йдуть наші гроші в таких кількостях?»

«Потрібно бути дуже здоровим, щоб хворіти» За словами головного лікаря мелітопольського онкодиспансера Олександра РЯБІКОВА, в рік на харчування, медикаменти і інші господарські потреби установі необхідно 1 млн. 700 тисяч гривень, проте держава виділяє всього 700 тисяч. А далі виживай, як можеш - вся надія на позабюджетне фінансування. І лікарі крутяться. Як це відбувається в онкодиспансері, журналістові детально розповів сам головний лікар:

- Ми звертаємося до хворих і просимо їх внести до каси диспансеру у вигляді добровільного пожертвування додаткову суму. Одні по 10-15 гривень з УЗД несуть, інші приходять в реєстратуру і хочуть на прийом записатися. Якщо у них немає направлення від дільничного лікаря, тоді платить 10 гривень. А не хочете, йдіть до дільничного, беріть у нього направлення, здайте мінімальний об`єм обстеження: аналіз крові, сечі, флюорографію, для жінок - огляд гінеколога. Тоді ми на законній підставі видамо талончик. Основна маса людей платить червонець, тому що кажуть: «Потрібно бути дуже здоровим, щоб хворіти». Касового апарату у нас немає і хворі йдуть через дорогу в «Укрпромбанк».

- А чому саме в «Укрпромбанк»?

- Тому що він найближчий. Мені все одно, куди люди платять. Деякі бабусі залишають гроші в бухгалтерії: 10-15-20 гривень. Потім касир збирає гроші і через прізвища цих пацієнтів проводить суми в тому ж банку.

- І ці засоби поступають на рахунок онкодиспансера чи якійсь ще організації?

- Від онкологічних хворих гроші йдуть на рахунок онкодиспансера. Люди пишуть розписки про те, що вони добровільно жертвують лікарні певну суму.

Проте третина наших пацієнтів – не онкологічні, тобто у них доброякісні пухлини або, наприклад, пупкова грижа. Оперувати грижу може й інший хірург, але якщо пацієнт бажає, щоб його лікували саме в онкодиспансері, то він платить. І вже його перерахунки йдуть на рахунок працюючого при диспансері філіалу запорізької фірми «Укрмедконсалтінг». Гроші, що поступають на рахунок фірми, витрачаються на додаткову оплату праці лікарям, які лікують не онкологічних хворих.

- Але ж онкодиспансер - це державна установа, а не приватний кабінет!

- Лікарі онкодиспансера приймають не тільки онкологічних хворих, і за це їм держава не доплачує.

- Теоретично виходить, що ви на місці організували приватне підприємство?

- По-перше, це не приватне підприємство, а товариство з обмеженою відповідальністю. По-друге, воно не наше і не моє. Ми там найняті люди, які одержуюють гроші за консультацію. Я в цьому криміналу не бачу.

- Скільки коштів поступає на рахунок цієї фірми на рік?

- Приблизно 3,5 тисячі гривень на місяць. Додатковий заробіток виходить невеликим. Хто 150, хто 200 гривень в місяць одержує.

Слово прокуратурі

За подальшою консультацією про законність зборів добровільно-примусових пожертвувань на додаткову зарплату лікарям в державній, зауважте, медустанові я звернулася до міської прокуратури. Виявилось, що там також зацікавилися роботою фірми «Укрмедконсалтинг».

Згідно інформації помічника прокурора міста Дениса НАВКИ, філіал запорізької фірми ТОВ «Укрмедконсалтинг» влаштувався в Мелітопольському онкодиспансері більше п`яти років тому. З березня 2001 року ця структура орендує в диспансері кімнату розміром 18 квадратних метрів. Свого устаткування на балансі фірми немає, з меблів - столи та стільці. Одним словом, товариство з обмеженою відповідальністю.

За даними прокуратури, в середині липня 2006 року там працювали 16 чоловік: 10 рядових лікарів онкодиспансера, бухгалтер і ... сімейний підрозділ. Олександр РЯБІКОВ, працював у фірмі як лікар-консультант, двоє його синів числилися на посадах інженера-програміста і заступника директора, роль самого директора філіалу ТОВ «Укрмедконсалтинг» виконував його сват, а сваха була технічним працівником. Після прокурорської перевірки склад фірми змінився. За даними прокуратури, в даний час в ТОВ числяться лише бухгалтер, директор і сам Олександр РЯБІКОВ.

Зарплата у філіалі невелика, але і робота, особливо у деяких її представників, що називається “не брудна”. Наприклад, в обов`язки директора входить проставляння підписів на документах. За цю «виснажливу» працю в лютому 2006 року директор одержав 343 гривні, його дружина за прибирання приміщення розміром 18 квадратних метрів одержала майже стільки ж, програмістові, до чиїх обов`язків входив комп`ютерний набір необхідної філіалу документації, належало 578 гривень. Що робив заступник директора, невідомо, але в лютому його оклад склав 316 гривень. У Олександра РЯБІКОВА ставка фіксована. Йому в тому ж місяці фірма заплатила 419 гривень. Куди менше одержали рядові лікарі, що працюють в «Укрмедконсалтинзі» за контрактом: їх додатковий заробіток коливався від 1 грн. 86 копійок до 86 гривень.

Співробітникам мелітопольської прокуратури вдалося з`ясувати, що щорічно на розрахунковий рахунок філіалу від надання медичної допомоги персоналом онкодиспансера поступало близько 60 тисяч гривень. Для порівняння, за даними тієї ж прокуратури, на розрахунковий рахунок онкодиспансера від добродійних внесків пацієнтів за їх заявами в 2005 році поступило всього 38 тисяч 920 гривень, тобто в два рази менше. Всі засоби, які поступали від хворих на рахунок мелітопольського філіалу ТОВ «Укрмедконсалтинг», йшли у трьох напрямах: на зарплату працівникам філіалу, оплату обов`язкових платежів, і 20% грошових коштів йшло в головний офіс у Запоріжжі.

Вищевикладені факти прокуратура передала в міський відділ міліції в рамках кримінальної справи, піднятої за статтею 184 Кримінального Кодексу України. Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, що складає 1 тисяча 700 гривень або арешт строком на 6 місяців (як правило, до цього ніколи не доходить). Та і чи дійде взагалі розгляд до суду, невідомо. Принаймні, в 2003 році кримінальна справа була закрита.

Зате тепер пацієнти онкодиспансера хоч знають, куди йдуть їхні гроші.

hw.net.ua