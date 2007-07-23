Грип і пневмонія можуть спровокувати серцевий напад і є однією з причин виникнення серцево-судинних захворювань, відповідальних за 63% смертей в Україні щорічно.

Як повідомило минулого тижня агентство United Press International, група учених Гарвардського університету опублікувала перелік чинників, які можуть спровокувати серцевий напад. Серед інших чинників учені виділили такі широко поширені захворювання, як грип і пневмонія.

Збудник пневмонії бактерія Chlamydophila Рneumoniae – один з різновидів хламідій, який передається переважно повітряно-крапельним шляхом. Існують дослідження, що показують причетність бактерії до розвитку атеросклерозу. При цьому захворюванні в артерії відбувається накопичення жирів, утворюються бляшки холестеринів, формуються тромби, які блокують прохідність судин і можуть призвести до інфаркту або інсульту. Хламідія разом з вірусом герпесу з високою часткою ймовірності виявляється в уражених судинах і бляшках холестеринів, у формуванні яких, як вважають деякі учені, вона бере активну участь. Слід відмітити, що в більшості випадків розвиток атеросклерозу проходить безсимптомно, і лише при звуженні судин на більш ніж три чверті діаметру починаються явні клінічні прояви захворювання.

Зв`язок атеросклерозу з хламидійною інфекцією вперше був документований професором Saikku (Національний інститут здоров`я, Оулу, Фінляндія) із співавторами після епідемії респіраторного хламидіозу у Фінляндії. На сьогоднішній день багато учених схиляються до висновку про те, що між серцево-судинними захворюваннями і інфекціями є прямий зв`язок, хоча в механізмі розвитку патологій залишається багато незрозумілого.

Серцево-судинні захворювання (зокрема атеросклероз і його ускладнення) є основною причиною смерті людей в розвинених країнах. За даними ВООЗ, в Україні за 2006 рік серцево-судинні захворювання стали причиною 63% всіх смертей, що значно перевищує аналогічний показник для розвинених країн Європи, 38%. З цих причин будь-яка нова інформація про механізми розвитку серцево-судинних захворювань, а також розробка нових, ефективніших методів їх лікування, мають величезне соціальне значення.