У Криму оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило на 12-13 жовтня штормове попередження в регіоні через прогнозоване погіршення погоди і просить жителів Криму утриматися від відвідування гір і лісів цими днями.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

На півострові очікуються сильні зливи, грози, північно-західний вітер швидкістю 15-20 метрів за секунду.

«При поривах вітру остерігайтеся перебувати поблизу ліній електропередач, старих будівель і сухих дерев. Під час грози уникайте відкритої місцевості і височинах, не слід перебувати під окремими деревами, електроопорами, поблизу металевих конструкцій. У приміщеннях бажано не користуватися електроприладами і телефонами. Постарайтеся уникнути виїздів на транспорті без необхідності», - радять рятувальники.