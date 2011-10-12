Заборонили ввезення коней з Афганістану, Монголії і штату Аризона

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення коней і сировини з них з Афганістану, Монголії і штату Аризона (США).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держветфітослужби.

Повідомляється, що ввезення коней з Афганістану заборонено у зв`язку з реєстрацією на території країни захворювання коней на сап.

З Монголії ввезення заборонено у зв`язку із захворюванням коней на грип.

З території штату Аризона (США) ввезення коней заборонено у зв`язку із захворювання коней на контагіозний метрит.