Заборонили ввезення коней з Афганістану, Монголії і штату Аризона
11:26, 12 жовтня 2011Країна
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Повідомляє ветслужба України
Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення коней і сировини з них з Афганістану, Монголії і штату Аризона (США).
Про це УНІАН повідомила прес-служба Держветфітослужби.
Повідомляється, що ввезення коней з Афганістану заборонено у зв`язку з реєстрацією на території країни захворювання коней на сап.
З Монголії ввезення заборонено у зв`язку із захворюванням коней на грип.
З території штату Аризона (США) ввезення коней заборонено у зв`язку із захворювання коней на контагіозний метрит.
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