Україна заборонила імпорт птиці і сировини з неї з Нікарагуа
11:37, 12 жовтня 2011Країна
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Загрожує хвороба Ньюкасла
Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України рішенням від 6 жовтня 2011 р. заборонила ввезення з Республіки Нікарагуа птиці, продукції і сировини з неї.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Держветфітослужби України.
Згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території Республіки Нікарагуа зареєстроване захворювання птиці на хворобу Ньюкасла.
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