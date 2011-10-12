Україна заборонила імпорт птиці і сировини з неї з Нікарагуа

11:37, 12 жовтня 2011
Країна
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Загрожує хвороба Ньюкасла

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України рішенням від 6 жовтня 2011 р. заборонила ввезення з Республіки Нікарагуа птиці, продукції і сировини з неї.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держветфітослужби України.

Згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території Республіки Нікарагуа зареєстроване захворювання птиці на хворобу Ньюкасла.

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