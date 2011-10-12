Синоптики обіцяють Україні похолодання

В Україні 14-17 жовтня у зв`язку з вторгненням арктичного повітря з північних районів Росії очікується холодна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура повітря на більшій частині території країни знизиться вночі до 3° тепла - 3° морозу, 16-17 жовтня на заході до 6° морозу; вдень до 3-9° тепла, на крайньому півдні та Закарпатті до 10-12°.

14-16 жовтня у більшості областей пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом, 17 жовтня на півдні та сході помірні опади.

Завтра, 13 жовтня, в Україні утримається мінлива хмарність. Вночі у східній частині, Криму та Приазов`ї дощі, вдень у західних та північних областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у південній частині та східних областях вночі 5-10°, вдень 12-17°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві та Київській області завтра вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.