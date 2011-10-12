Зниклий у СІЗО директор санаторію «знайшовся» саме там

Директор Сакського військового санаторію Міноборони Віталій Устюжанін, якого у вівторок, 11 жовтня, суд ухвалив випустити під підписку про невиїзд, знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. За інформацією адвоката Юрія Поставничого, на В.Устюжаніна завели нову кримінальну справу, повідомляє ZN.UA.

«Устюжаніна затримали на підставі нової кримінальної справи, звичайно, порушеної стосовно нього за ч.5 ст.191 КК — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі, — повідомив Ю.Поставничий. - Я тільки вранці отримав від слідчого постанову про допуск мене в якості захисника у цій другій кримінальній справі. Ані копії постанови про порушення кримінальної справи, ані копії постанови про затримання В.Устюжаніна у мене немає. Десь по обіді слідчий знову обіцяв зустрітися зі мною і надати ці документи».

При цьому захисник додав, що приблизно здогадується, у чому будуть звинувачувати директора санаторію: «Краєм ока я вже помітив якісь договори підряду, укладені між Сакським санаторієм і якимось їх підрядниками на виконання будівельних робіт. Швидше за все, щось буде пов`язане з цими договорами. Це знову висмоктані з пальця підстави».

Як повідомляло ZN.UA, колегія суддів апеляційного суду Криму ухвалила рішення про зміну запобіжного заходу директору Сакського військового санаторію Міноборони В.Устюжаніну з утримання під вартою на підписку про невиїзд. Однак приміщення СІЗО В.Устюжанін до кінця дня так і не покинув, а адвокати обвинуваченого заявили, що не мають уявлення про його місцезнаходження.

Нагадаємо, у п`ятницю, 30 вересня, представники кримської прокуратури приїхали до санаторію з метою провести вилучення документів і заарештувати директора В.Устюжаніна. Однак колектив санаторію не дав цього зробити, поставивши автокран і не пустивши представників прокуратури на територію санаторію. Тим не менше, вже ввечері того ж дня, коли В.Устюжанін йшов з роботи, його затримали люди в масках, відвезли до Сімферополя і направили до прокуратури.

Вже 3 жовтня запобіжним заходом В.Устюжаніну Київський районний суд обрав утримання під вартою. За даними неофіційного джерела, запобіжний захід у вигляді арешту було обрано В.Устюжаніну на два місяці без звинувачення.

За інформацією ZN.UA, йому закидають злочини за двома статтями — розтрата державних коштів в особливо великому розмірі та перевищення службових повноважень.

