Янукович підписав зміни до закону щодо запобігання фальсифікації ліків

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів", яким передбачено низку заходів із запобігання фальсифікації ліків.

Зокрема, законом передбачено, що загальні вимоги до матеріально-технічної бази для виробництва лікарських засобів, проведення виробничого контролю їхньої якості, а також технологічних регламентів встановлюються центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів.

Контроль за якістю лікарських засобів та умовами їхнього виробництва здійснюється центральним органом виконавчої влади з лікарських засобів і підпорядкованими йому територіальними органами виконавчої влади з лікарських засобів відповідно до закону.

Передбачено, що контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їхнє переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією засобів, що були предметом контрабанди.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їхні аналоги чи прекурсори, або фальсифіковані лікарські засоби у великих розмірах, караються позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.

Умисне виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, якщо такі дії створили загрозу для життя чи здоров’я особи, або вчинені у великих розмірах, карається штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їхнього виготовлення.

20 вересня Верховна Рада усунула неузгодженості у тексті прийнятого 8 вересня 2011 року закону України. Парламент вирішив, що даний закон набуде чинності в разі підписання його Президентом України 1 листопада 2011 року. В ухваленому раніше законі передбачалося, що він почне діяти 1 вересня 2011 року, хоч закон ухвалювався 8 вересня 2011 року.