10 людей потрапили до лікарні після участі в поминках

В ніч з 22 на 23 липня із с. Старі Кути Косівського району Івано-Франківської області до інфекційного відділення Косівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція госпіталізовано 10 осіб (у тому числі 2 дітей).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина захворювання - вживання неякісних продуктів харчування 21 липня на поминальному обіді, на якому перебувало 22 особи.

Станом на 7 год. 24 липня на лікуванні знаходиться 10 осіб. Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості. В осередку захворювання фахівцями районної та обласної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС в Івано-Франківській області.