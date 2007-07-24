На Чернігівщині до лікарні потрапила сім’я через отруєння дикорослими грибами
09:39, 24 липня 2007Країна
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До реанімаційного відділення районної лікарні з харчовим отруєнням було госпіталізовано родину з 4 осіб, з яких 1 дитина...
Із с. Займище Щорського району Чернігівської області до реанімаційного відділення районної лікарні з харчовим отруєнням було госпіталізовано родину з 4 осіб, з яких 1 дитина.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, потерпілі вживали дикорослі гриби зібрані ними в лісі поблизу села.
Стан здоров`я госпіталізованих - середньої важкості.
Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Чернігівській області.
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