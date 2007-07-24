Ізраїльська поліція викрила мережу незаконної трансплантації органів в Україні

Ізраїльська поліція викрила міжнародну мережу, що підозрюється в незаконній трансплантації донорських органів у приватній київській клініці. Напередодні у тель-авівському аеропорту було затримано двох підозрюваних.

Як передає Німецька хвиля, загалом у цій справі було затримано дев’ятеро осіб, серед підозрюваних - і чільні медичні фахівці в галузі трансплантації. На слід злочинного угруповання поліцію вивели оголошення у російськомовній пресі з пропозиціями стати донором нирок за щедру винагороду. За даними слідства, на оголошення відгукнулися десятки людей. Після медичного обстеження кандидатів доправляли до приватної клініки у Києві, де здійснювали операцію із пересадки донорської нирки іншому пацієнтові. Кожну нирку шахраї продавали за 150 тисяч доларів. Поліції відомо про випадки, коли донори прокидалися на операційному столі і з’ясовували, що замовники зникли разом із ниркою й грошима. Як повідомив старший офіцер ізраїльської поліції Ліор Бокер: "Останніми тижнями ми вийшли на людей, які або вже пройшли операцію з видалення нирки, або готувалися до неї. Ми розраховуємо отримати нові скарги від інших постраждалих", - сказав Бокер. Слідство у цій справі триває.