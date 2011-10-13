МОЗ запевняє, що вакцини для планових щеплень вже у регіонах

Міністерство охорони здоров’я України запевняє, що більшість вакцин для планових щеплень вже надійшла в регіони.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Зокрема, в регіони поставлено:

- вакцину для профілактики поліомієліту –2 065 100 доз, яких вистачить до кінця року для проведення щеплень новонародженим та ревакцинації дітям старшого віку. Загалом закуплено 2 200 000 доз, що становить 78,6 % потреби регіонів;

- вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюка ацелюлярна (Інфанрікс) - 298 400 доз, яких вистачить до кінця року для проведення щеплень новонародженим та ревакцинації дітям старшого віку. Загалом закуплено 650 тис. доз, що становить 46,7% потреби регіонів;

- вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюка ацелюлярна, поліомієліту, Haemophilus influenzae типу b (Пентаксим) - 198 869 доз, яких вистачить до кінця року для проведення щеплень новонародженим. Загалом закуплено 866 313 доз, що становить 72,1% потреби регіонів;

- вакцину для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи (Пріорікс) - 201 496 доз, яких вистачить до кінця року для проведення щеплень новонародженим та ревакцинації. Загалом закуплено 918 600 доз, що становить 60% потреби регіонів;

- вакцину для профілактики сказу - 6 тис. доз, що становить 100% від запланованого обсягу постачання даної вакцини у регіони.

Також у МОЗ пообіцяли, що в регіони надійдуть ще вакцини для профілактики туберкульозу БЦЖ та для профілактики гепатиту В для дітей.

Разом з тим у пологові будинки України для щеплень новонароджених вже розвезено 220 000 доз вакцини для профілактики туберкульозу БЦЖ датського виробництва (гуманітарна допомога), якої вистачить до грудня 2011 року.

Загалом МОЗ закуплено 1 800 000 доз вакцини БЦЖ російського виробництва, що становить 90,5% потреби регіонів. Наразі вакцина проходить процедуру лабораторного контролю перевірки якості, яка буде завершена у листопаді. Після чого дана вакцина буде розвезена по регіонах. Це дасть змогу забезпечити потребу України у вакцині для профілактики туберкульозу на 100%;

Поставки вакцини для профілактики гепатиту В для дітей будуть здійснені протягом жовтня. Цієї вакцини загалом закуплено 1 164 400 доз, що становить 55,3% потреби регіонів.

МОЗ також відзначає, що для прискорення поставок вакцин у регіональні медичні заклади поставки здійснюються партіями. Партії вакцин, що завезені станом на 12 жовтня, дозволяють проводити вакцинацію в регіонах, підкреслюється в повідомленні.

Зважаючи на неодномоментну, а поетапну поставку всіх вакцин в регіони, МОЗ України звертається до населення з проханням повідомляти про відсутність окремих вакцин в медичних закладах за телефоном (044) 200-07-80