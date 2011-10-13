Українських вчителів через куріння звільнятимуть

Через новий проект «Етичного кодексу українського вчителя» вчителі повинні відмовитися від такої шкідливої звички, як куріння.Заборону на куріння серед вчителів буде винесено окремим рядком у згаданому кодексі. У разі вступу цього документа в законну силу викладачів зможуть звільняти через шкідливу звичку.

Проект кодексу вже був вивчений педагогами, в результаті чого вони залишилися незадоволені. За їхніми словами, цей документ дає учням занадто багато прав. Складається враження, що кодекс розробляється не для поліпшення якості навчання та кращої взаємодії в освітньому процесі між викладачами, учнями та їх батьками, а для контролю вчителів.

«Етичний кодекс українського вчителя» буде розглянуто за допомогою всеукраїнського референдуму.

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