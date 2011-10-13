Українських вчителів через куріння звільнятимуть
Проект етичного кодексу
Через новий проект «Етичного кодексу українського вчителя» вчителі повинні відмовитися від такої шкідливої звички, як куріння.Заборону на куріння серед вчителів буде винесено окремим рядком у згаданому кодексі. У разі вступу цього документа в законну силу викладачів зможуть звільняти через шкідливу звичку.
Проект кодексу вже був вивчений педагогами, в результаті чого вони залишилися незадоволені. За їхніми словами, цей документ дає учням занадто багато прав. Складається враження, що кодекс розробляється не для поліпшення якості навчання та кращої взаємодії в освітньому процесі між викладачами, учнями та їх батьками, а для контролю вчителів.
«Етичний кодекс українського вчителя» буде розглянуто за допомогою всеукраїнського референдуму.