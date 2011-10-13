Зимовий час в Україні скасували, щоб не нашкодити здоров'ю жителів Сибіру

МОЗ обгрунтував необхідність скасування переведення в Україну стрілок годинника російськими публікаціями не першої свіжості. Про це свідчить аналіз висновку Міністерства охорони здоров`я України про негативний вплив переходу на «літній» і декретний час, яким володіють «Коментарі».

Зокрема, в міністерському «Аналізі результатів наукових досліджень про негативний вплив на стан здоров`я населення сезонних переходів на літній і зимовий час», на підставі якого, згідно з твердженнями депутата Олександра Єфремова, парламентарії ухвалили скандальний законопрект про скасування переходу на «зимовий» час, немає жодної згадки про думки українських вчених - так само, як і даних по Україні. Зате в документі чомусь надана інформація про фундаментальні медичні дослідження впливу весняного переведення стрілок годинника на здоров`я і життя населення Сибіру.

Варто зазначити, що самостійним документом назвати міністерський аналіз також не можна. Майже половина його була взята з книги капітана 1 рангу у відставці, кандидата військово-морських наук В`ячеслава Апрелєва «Час. Стрілки годинника і наше здоров`я ». Один з абзаців слово в слово взято з книги «Термодинаміка біологічних систем» доктора технічних наук Бориса Доброборського, що займається дослідженнями симетрії-асиметрії живих організмів. Ще одна частина документа - зі статті Б.Сисоєва, опублікованій в 2001 році.

Навіть висновки МОЗ України взяв з російських джерел: їх «Коментарям» вдалося знайти в авторефераті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (написаної в Уфимській філії факультету психології МГУ) за 1998 рік. Таким чином, Україна відмовилася від переведення стрілок, грунтуючись виключно на висновках російських вчених.

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