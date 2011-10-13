В Україні зросла кількість злочинів, вчинених неповнолітніми

За 6 місяців 2011 року неповнолітніми в Україні скоєно 11 тис. 781 адміністративне правопорушення, що на 59,4% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це йдеться в листі "Про стан злочинності серед неповнолітніх у І півріччі 2011 та основні завдання органів управління освітою щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх” Міністерства освіти та науки, молоді і спорту України, оприлюдненому на офіційному сайті відомства.

Що стосується злочинів, то за цей період неповнолітні скоїли їх 4 тис. 551, що на 3% більше, ніж у січні-червні 2010 року.

Як зазначається в документі, у І півріччі 2011 року на обліку в підрозділах кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ України знаходилося 12 тис. 837 учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів. З числа неповнолітніх цієї категорії 1,6% - у віці 6-10 років, 18,4% - у віці 11-13 років (причому кількість неповнолітніх цієї категорії у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року зросла на 4,1%), 80% - у віці 14-18 років.

Із загальної кількості дітей, які перебували на обліку, – 652 з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дівчат на обліку - 1 тис. 887, що становить 14,7% від загальної кількості поставлених на облік.

Як зазначається в листі МОНмолодьспорт, за 6 місяців цього року в складі груп скоєно 432 злочини учнями загальноосвітніх навчальних закладів і 225 злочинів − учнями професійно-технічних навчальних закладів, що в цілому складає, відповідно, 5,7% та 4,9% від загальної кількості протиправних дій, скоєних неповнолітніми.

Зросла на 44% кількість неповнолітніх, які скоїли злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Кількість неповнолітніх, які вживали наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, в січні-червні 2011 року склала 310 осіб. Серед неповнолітніх цієї категорії – по 59 учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів.

У стані алкогольного сп’яніння учнями загальноосвітніх навчальних закладів вчинено 147 злочинів, учнями професійно-технічних навчальних закладів – 114, що в цілому на 10,5% менше, ніж у січні-червні 2010 року.

У першому півріччі 2011 р. загальна чисельність неповнолітніх, які самі постраждали від тих чи інших злочинів, склала 3 тис. 962 особи. Жертвами зґвалтувань (або замахів) стали 96 неповнолітніх. У дорожньо-транспортні пригоди потрапили 218 учнів. 72 неповнолітніх стали жертвами суїцидів.

Оперативно-профілактичні заходи, проведені у І півріччі, виявили, що поза навчальним процесом залишалися 1 тис. 214 дітей шкільного віку. З їх числа 170 неповнолітніх влаштовано до ЗНЗ, 23 – до ПТНЗ, 355 – до притулків, центрів; працевлаштовано 24 неповнолітніх.

У зв’язку з такою ситуацією міністерство вважає за доцільне, зокрема, “посилити контроль за обмеженням доступу учнів з комп’ютерів навчальних закладів до Інтернет-ресурсів забороненого змісту”; підвищити рівень міжвідомчої співпраці з підрозділами кримінальної міліції у справах дітей, іншими органами та установами, які здійснюють профілактику злочинності неповнолітніх, дитячої бездоглядності й безпритульності; організувати вивчення та поширення передового педагогічного досвіду з питань попередження дитячої та підліткової злочинності, створити в управліннях освіти і науки різного рівня банки даних про форми й методи профілактичної роботи.

Крім того, начальникам управлінь освіти і науки низки областей, де найгірша ситуація, доручено розробити ефективні заходи щодо попередження протиправних проявів серед підлітків та взяти під особистий контроль їх виконання.

Про проведену роботу інформація має бути надана Міносвіти до 1 грудня ц.р.