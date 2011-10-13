За підроблені ліки - 10 років в’язниці

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів», повідомляє президентська прес-служба.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла цей закон 8 вересня.

Відповідно до закону, умисне виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, а так само придбання, перевезення, пересилання або зберігання з метою збуту або збут свідомо фальсифікованих лікарських засобів, якщо такі дії створили загрозу для життя чи здоров`я особи, або здійснені у великих розмірах, — карається штрафом від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 34 тис. грн) або обмеженням свободи на термін до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та устаткування для їх виготовлення.

Ті самі дії, здійснені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або в особливо великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров`я людини, а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів, — караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та устаткування для їх виготовлення.

Якщо дії спричинили смерть людини або інші тяжкі наслідки, покарання — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, устаткування для їх виготовлення і майна.

news.dt.ua