Розповсюдження ВІЛ виходить з-під контролю

Радник президента США Ентоні ФАУЧІ заявив на конференції з боротьби зі СНІДом в Сіднеї, що, не дивлячись на досягнутий прогрес, кількість людей заражених ВІЛ у всьому світі продовжує зростати.

"На кожну людину, яка починає одержувати лікування, з’являється шість нових інфікованих. Таким чином, ми терпимо поразку, цифри говорять не на нашу користь", - навів статистику ФАУЧІ.

Він повідомив, що, наприклад, три роки тому менше 300 тисяч жителів країн, що розвиваються, мали доступ до антиретровірусних препаратів. А в 2006 році ця цифра досягла 2,2 млн. Але швидкість зростання кількості інфікованих людей виявилася ще вищою.

"Хоча ми досягли помітних успіхів у тому, що стосується доступності ліків, нам необхідно кинути значні сили на профілактику захворювання", - заявив ФАУЧІ. Він також додав, що в багатьох країнах, що розвиваються, ефективні методи профілактики ВІЛ, такі як презервативи і стерильні шприци, доступні менш, ніж 15% населення.

А Брайан ГАЗЗАРД з Британської асоціації з боротьбі зі СНІДом стверджує, що ситуація в Азії і Африці взагалі виходить із-під контролю. Адже так, за його словами, лікування одержує лише чверть тих, що потребують його. А кількість ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ продовжує рости в геометричній прогресії.

Слід зазначити, що на конференції в Сіднеї обговорюються всі методи боротьби з ВІЛ-інфекцією. Також фахівці зі 150 країн світу обговорюють декларацію, яка пропонує виділяти не меншого 10% коштів, зібраних у всьому світі на боротьбу зі СНІДом і на наукові дослідження в цій галузі.

Згідно статистиці, до цих пір від СНІДу у всьому світі померло 25 мільйонів чоловік.

BBCrussian.com