Болгарських медсестер помилували (фото)

Президент Болгарії Георгій Парванов підписав указ про помилування п`ятьох болгарських медсестер і палестинського лікаря, засуджених в Лівії на довічний термін, повідомляє агентство AFP.

У указі болгарського лідера відмічено, що він "висловлює віру в невинність медичних працівників" і відповідно до своїх повноважень, затверджених в конституції країни, прощає їх.

У вівторок, 24 липня, літак президента Франції доставив медиків з Тріполі в Софію. Нагадаємо, з 1999 року лівійський суд по звинуваченню в зараженні дітей СНІДом двічі засуджував медсестер і палестинського лікаря до страти, проте в липні 2007 року Вища законодавча рада Лівії змінила вирок на довічний термін.

Після виплати компенсацій сім`ям дітей у розмірі одного мільйона доларів на кожну дитину і обіцянки президента Франції Николя Саркозі модернізувати лікарню в Бенгазі, де працювали засуджені, лівійські власті погодилися депортувати медиків на батьківщину.

Лента. ру