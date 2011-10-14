В центрі Києва пройде акція протесту проти бідності

17 жовтня, з нагоди Міжнародного дня боротьби з бідністю, Федерація профспілок України (ФПУ) проведе Всеукраїнську акцію «Профспілки проти бідності», в якій візьмуть участь представники трудових колективів підприємств, установ, організацій усіх галузей економіки та регіонів України. Всього планується участь близько 10 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у ФПУ.

Акція почнеться о 10.00 мітингом на Майдані Незалежності, після чого учасники пройдуть до будівлі Кабінету міністрів.

За підсумками акції буде прийнята резолюція з вимогами й пропозиціями до Президента України, Верховної Ради, уряду.