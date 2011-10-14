Курятина в Україні небезпечна для здоров'я

Жоден з виробників курятини в Україні не дотримується всіх стандартів і нормативів.

Про це повідомив директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чернобривець на прес-конференції в Києві, передав кореспондент ГолосUA.

За його словами, згідно з дослідженнями, проведеними нещодавно в Україні, жоден з виробників охолодженого курячого м`яса не дотримується всіх норматив. Порушення на виробництві, як зазначив Ю. Чернобривець, були «не смертельні», проте відхилення від стандартів спостерігалися на всіх перевірених об`єктах.

При цьому експерт додав, що окрім виробництва, порушення можуть бути також і при транспортуванні та реалізації продукції. Проте варто відзначити, що, за словами заступника директора департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя, начальника управління громадського здоров`я та санітарно-епідемічного благополуччя населення МОЗ України Алли Григоренко, в Україні лише 3% м`ясної продукції - неякісна.

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