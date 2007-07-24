У Прикарпаття прибули на оздоровлення 100 дітей з постраждалих в результаті техногенної катастрофи районів Львівщини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації, відпочинком та оздоровлення цих дітей опікується головне управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації. Львівських дітей розмістили у дитячому лікувально-оздоровчому комплексі “Мрія”, що у селі. Липівка Тисменицького району, де вони перебуватимуть до 9 серпня.

Як зазначили у прес-службі, Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведе на базі оздоровчого закладу тренінги з питань профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. Також передбачені пізнавальні екскурсії для дітей.

Як повідомляв УНІАН, увечері 16 липня у Львівській області, на перегоні Красне-Ожидів, зійшли з колії 15 цистерн із жовтим фосфором. При розгерметизації зайнялося 6 цистерн, і внаслідок горіння утворилася велика кількість диму і хмара з небезпечною концентрацією токсичних речовин. В зону ураження попали 14 населених пунктів Бузького району із загальною чисельністю населення близько 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського і Бродівського районів області.