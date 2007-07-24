У Сочі отруїлися більше 40 дітей

В одному з дитячих таборів курортного селища Лазаревське недалеко від м. Сочі зафіксовано масове отруєння дітей. Вже госпіталізовано 42 дитини. Про це повідомили в Міністерстві освіти Краснодарського краю.

Діти відправлені до лікарні з підозрою на кишкову інфекцію. У них тримається висока температура і спостерігається розлад шлунку. Зараз обставини і причина отруєння з`ясовуються.

Випадки масового отруєння в літніх оздоровчих таборах відбуваються дуже часто. Наприклад, тільки в першій половині червня в Московській області було госпіталізовано 99 дітей з діагнозом гостра кишкова інфекція.

Фахівці відзначають, що нерідко причиною масових отруєнь стає халатність працівників дитячих закладів.

РБК