Затримано контрабанду ветпрепаратів і вакцин з Нідерландів

Митна служба порушила кримінальну справу за фактом імпорту з Нідерландів ветеринарних препаратів та вакцин на суму майже 11 млн. грн. за документами, що містили неправдиві дані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, вітчизняна фірма протягом року імпортувала до України ветеринарні вакцини та лікарські препарати для птахів і тварин. Митники вирішили перевірити достовірність документів, що подаються фірмою до митного оформлення та направили з цією метою запит до митних органів Королівства Нідерланди.

Згідно з відповідд, письмової договірної угоди між іноземною та фірмами не існувало, що означало, що контракт і специфікації до нього, які подавались як підстави для митного оформлення вантажу, є недійсними.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда).