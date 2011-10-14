Влада Полтавщини і фонд Ахметова "Розвиток України" підписали меморандум про співпрацю у боротьбі з туберкульозом

Сьогодні Полтавська обласна державна адміністрація, Полтавська обласна рада і Добродійний фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю у боротьбі з туберкульозом.

Як передає кореспондент УНІАН, меморандум підписали губернатор області Олександр УДОВИЧЕНКО, голова облради Іван МОМОТ і директор Фонду «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ.

О.УДОВИЧЕНКО заявив, що спільна співпраця влади і фонду допоможе ефективній боротьбі з туберкульозом.

«Визнаючи цінність життя і здоров`я громадян України, усвідомлюючи надзвичайно важку епідемічну ситуацію із захворюваністю на туберкульоз в державі, і не лише медичний, а й соціальний характер цієї проблеми, а також керуючись необхідністю максимально можливого поєднання і використання сил і ресурсів державного, приватного і суспільного секторів для дієвої і ефективної боротьби з туберкульозом, довготривалою метою якої є «Україна без туберкульозу», ми підписали даний меморандум», - сказав губернатор.

За словами А.ЗАБОЛОТНОГО, у рамках підписаного меморандуму області виділено 2 млн. дол., які будуть направлені на забезпечення ефективної лабораторної діагностики і придбання препаратів другого рівня, поліпшення кадрового потенціалу фтизіатричної служби і створення системи моніторингу і оцінки у сфері туберкульозу.

Загалом розмір гранту, виділений Глобальним фондом на боротьбу з епідемією, становить близько 95 млн. доларів. «Ці кошти Україна одержала після чотирьох відмов. Враховуючи досвід Фонду у подоланні епідемії в Донецькій області і реалізацію проектів національного масштабу, міжнародне співтовариство довірило фонду «Розвиток України» реалізацію грантової програми. Фонд вкладає також свої кошти», - відзначив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

У свою чергу І.МОМОТ заявив, що обласна рада всіляко сприятиме реалізації меморандуму шляхом виділення бюджетних коштів для фінансування відповідних заходів бюджетних установ, зокрема згаданих ремонтних робіт у лабораторіях і відділеннях.

Сторони домовилися деталізувати свої зобов`язання шляхом складання графіків, робочих планів.

За словами начальника Головного управління охорони здоров`я ОДА Віктора ЛИСАКА, у Полтавській області за 9 місяців поточного року захворюваність на туберкульоз становить 35,8 на 100 тис. населення, що практично на рівні минулого року (34,3). Серед дітей захворюваність на низькому рівні (1,0 на 100 тис. населення). За попередніми даними, смертність від захворювання за 7 місяців цього року зменшилася на 36% і становить 11,5 проти 18,0 за аналогічний період минулого року.

***Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду - працювати для людей, усуваючи причини актуальних суспільних проблем; запроваджуючи кращий досвід, накопичений в Україні і за кордоном, створюючи унікальні системні рішення; добиваючись максимального результату кожним своїм проектом і дією

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