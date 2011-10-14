Литвин готовий повернути в Україну зимовий час

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає доцільним скасувати рішення парламенту про зміну порядку обчислення часу на території України.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада” .

За словами В.ЛИТВИНА, “уже підготовлений проект постанови і я її готовий підписати - про скасування рішення Верховної Ради України і про доручення Кабінету міністрів України внести законопроект, який би врегулював цю проблему”.

За його словами, “ця проблема повинна бути врегульована законом, а зараз вона врегульована постановою КМУ 1996 року - переведення взимку на годину вперед, а влітку на годину назад”.

В.ЛИТВИН висловив здивування щодо позиції деяких членів уряду, які виступили проти такого рішення парламенту. Він наголосив, що коли був внесений відповідний проект постанови з даного питання, то уряд в цілому з таким підходом погодився. За його словами, Кабмін лише говорив про те, що енергетикам додатково потрібно буде 300 мільйонів гривень, але, мовляв, “це не проблема, ми її зреалізуємо”. “І після того, як ця постанова була прийнята, почалася дискусія. У тому числі окремі урядовці прийшли до тями, звинувачуючи Верховну Раду, що вона голосувала, не прийшовши до тями, а вони, очевидно, заднім числом прийшли до тями, стали піднімати це питання”, - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР наголосив, що в понеділок винесе це питання на Погоджувальну раду. Він вважає, що “краще, щоб все це врахував Кабінет міністрів і ми прийняли один раз закон і зняли будь-які протистояння”. “Я дуже не хочу, щоб ще ця проблема послужила основою конфлікту”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».

Даною постановою установлено з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Документом визнано такими, що втратили чинність, постанову ВР та постанову Української РСР щодо переходу на літній час. Таким чином, постановою скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» та «літній» час.

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА наголосив, що парламент ухвалив помилкове рішення, яке безпосередньо впливає на життя населення більшої частини України. «Рада пішла не просто проти здорового глузду – парламентарії, по суті, скасували закони природи і знехтували наукою. Це зовсім не той випадок, коли можна голосувати, не приходячи до тями”, - сказав міністр і додав, що “легким жестом руки депутати відмовили своїм співгромадянам у праві жити за природним розкладом, а не за штучними правилами».