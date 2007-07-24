Будівництво Дитячої лікарні майбутнього розпочнеться у січні 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на першому засіданні опікунської ради благодійної програми «Дитяча лікарня майбутнього».

Опікунську раду очолила голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000” Катерина ЮЩЕНКО, її заступником обрано голову Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров”я, материнства і дитинства, народного депутата V скликання Тетяну БАХТЕЄВУ.

Як повідомили УНІАН у Фонді “Україна 3000”, до складу ради увійшли, зокрема, Юрій АНТИПКІН - президент Асоціації педіатрів України, директор НДІ педіатрії, акушерства і гінекології, академік АМН України; Т.БАХТЕЄВА; Джеймс ТЕМЕРТЕЙ - голова Ради директорів компанії Northland Power Inc. (Канада); Костянтин ЖЕВАГО - керівник групи «Фінанси і кредит»; Наталія ІЗОСИМОВА - голова правління Благодійного фонду «Розвиток України»; Борис КОЛЕСНІКОВ - народний депутат V скликання; Володимир КОСТЕРІН - голова наглядової ради АКБ «Трансбанк»; Віктор ПІНЧУК - президент корпорації «Інтерпайп»; Ігор ТАРАСЮК - керівник Державного управління справами Президента України; Сергій ТАРУТА - голова ради директорів корпорації “Індустріальний союз Донбасу”; Едуард ШИФРИН - голова наглядової ради ВАТ «Запоріжсталь».

Опікунська рада має здійснювати контроль за прозорістю розподілу коштів.

Уже 26 липня буде визначено проектувальника і підписано угоду про співпрацю. Будівництво лікарні розпочнеться у січні 2008 року, тоді ж пройдуть тендери на закупівлю медичного обладнання.

Планується, що будівництво лікарні буде завершено у 2009 році. Орієнтовна вартість проекту – 600 млн. грн.

Проект створення Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини ініційований Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000» у березні 2006 року. Це – найбільший благодійний проект в Україні. Протягом 2006 року працівники Фонду здійснювали заходи з презентації і популяризації проекту в усіх областях України. 17 грудня 2006 року 11 українських телеканалів у прямому ефірі транслювали Всеукраїнський телемарафон «Дитяча лікарня майбутнього», під час якого за чотири години було зібрано та задекларовано 242 мільйони гривень. Станом на 24 липня 2007 року сума задекларованих коштів на створення лікарні становить 261 344 515 гривень, повідомляє Фонд «Україна 3000».