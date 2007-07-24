За інформацією щодо торгівлі людськими органами до МОЗ не зверталися

Правоохоронні органи України та Ізраїлю за інформацією з приводу торгівлі людськими органами до Міністерства охорони здоров’я України не звертались.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ України.

У повідомленні зазначається, що «трансплантація органів, тканин та клітин в Україні здійснюється у законодавчо визначеному порядку».

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини" діяльність, пов`язану з трансплантацією, можуть здійснювати акредитовані в установленому законодавством України порядку державні та комунальні заклади охорони здоров`я і державні наукові установи за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2000 р. № 695 „Деякі питання реалізації Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині"), нагадує прес-служба МОЗ.

Як також нагадує прес-служба МОЗ, згідно зі статтею 18 Закону України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині” в Україні заборонено торгівлю органами та іншими анатомічним матеріалами людини.

Стосовно торгівлі людськими органами за кордоном Координаційний центр трансплантації органів, тканин та клітин МОЗ України має відомості лише із засобів масової інформації, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні “Німецька хвиля” розповсюдила інформацію про те, що ізраїльська поліція викрила міжнародну мережу, що підозрюється в організації незаконної трансплантації донорських органів у приватній київській клініці. Також повідомляється, що напередодні у тель-авівському аеропорту були затримані двоє підозрюваних. Загалом у цій справі було затримано дев’ятеро осіб, серед підозрюваних - і провідні медичні фахівці в галузі трансплантації. За інформацією поліції, на слід злочинного угруповання правоохоронців вивели оголошення у російськомовній пресі з пропозиціями стати донором нирок за щедру винагороду. Після медичного обстеження кандидатів доправляли до приватної клініки у Києві, де здійснювали операцію із пересадки донорської нирки іншому пацієнтові. Кожну нирку шахраї продавали за 150 тисяч доларів.

Сьогодні на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ України Микола КУП’ЯНСЬКИЙ сказав, що в МВС не мають інформації про причетність України до транснаціонального угруповання, котре займалося незаконною трансплантацією людських органів. «Ніякої інформації про те, що Україна має відношення до незаконної трансплантації органів немає», - сказав він.