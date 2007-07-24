Пінчук дасть дружині Ющенка 10 мільйонів доларів

Фонд Віктора Пінчука надасть 10 млн. доларів на придбання надсучасного комплексу радіологічного обладнання для проекту «Дитячої лікарні майбутнього».

Як повідомили УНІАН у Фонді, про це сьогодні під час брифінгу за підсумками зборів наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» (головою наглядової ради є Катерина ЮЩЕНКО), сказав президент Фонду Пінчука Томас ЕДМОН-ЛАРІТАЗ.

Це обладнання дасть можливість лікувати широкий спектр онкологічних захворювань у дітей різного віку за світовими стандартами.

Основою майбутнього радіологічного відділення стане комплекс, що складається з лінійних прискорювачів високої та низької потужностей. Лінійні прискорювачі дозволять ефективно здійснювати безопераційне лікування глибоко розташованих пухлини, а наявність спеціального симулятора дозволить виконати точну передпроменеву типометричну підготовку хворих і точно відтворити сеанс опромінення на лінійному прискорювачі.

Лінійні прискорювачі останнього покоління є медичними апаратами, чиї лікувальні можливості значно перевищують можливості апарату типу «Гамма-ніж», який попередньо планувалось придбати коштом Фонду Пінчука, йдеться у повідомленні.

Медичне обладнання такого класу та якості вперше надасть хворим українським дітям унікальний шанс отримати безкоштовне лікування в Україні, адже досі таку терапію можна проходити лише за кордоном.

Згідно з укладеним договором, Фонд «Україна 3000» планує забезпечити можливість лікування в Україні всіх дітей, які потребують такої допомоги, вже у 2009 році.

Створення радіологічного відділення Дитячої лікарні майбутнього дозволить не лише рятувати набагато більше дитячих життів, ніж це вдається сьогодні: можливості сучасних лінійних прискорювачів дозволять надавати необхідне лікування від 15 до 50 хворим дітям на день.