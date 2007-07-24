Росія пропонує допомогу потерпілим в аварії під Львовом

Центр медико-психологічної допомоги при МНС Росії пропонує Україні допомогу для лікування постраждалих в результаті залізничної аварії під Львовом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Центру Зураб КЕКЕЛІДЗЕ сьогодні під час телемосту Москва-Львів-Київ на тему «Фосфорна катастрофа в Україні: причини і наслідки».

«Зараз важливо з точки зору медицини попередити подальші наслідки в психологічній сфері. Зараз вже пройшла гостра реакція на стрес, а через місяць у постраждалих може спостерігатися травмо-психологічний розлад і порушення адаптації. Ми могли б приїхати і допомогти в огляді населення – на 2 дні або на 2 тижні, це залежить від приймаючої сторони», - сказав З.КЕКЕЛІДЗЕ.

Крім того, за його словами, Центр готовий надати українським фахівцям методологічні посібники з надання психологічної допомоги потерпілим в результаті надзвичайних ситуацій. «У нас також працює безкоштовна, анонімна гаряча лінія – до нас можуть звернутися також і жителі Львівської області за телефоном +7495 637 77 70», - додав він.

У свою чергу губернатор Львівської області Петро ОЛІЙНИК назвав психологічною помилкою заяву віце-прем`єр-міністра України Олександра КУЗЬМУКА про те, що залізнична аварія під Львовом є для України другим Чорнобилем. «Це була велика психологічна помилка. Я дуже поважаю Олександра КУЗЬМУКА, але не можна було згадувати про Чорнобиль, враховуючи ту фобію, яка з`явилася в українського народу після Чорнобильської аварії в 1986 році», - сказав П.ОЛІЙНИК.

Губернатор Львівської області також вважає за необхідне змінити систему оповіщення людей про надзвичайні ситуації і систему попередження виникнення подібних аварій.