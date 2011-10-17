МОЗ закупило протитуберкульозну вакцину як гуманітарну допомогу

Міністерство охорони здоров`я України закупило 200 тисяч доз протитуберкульозної вакцини БЦЖ данського виробництва як гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє тижневик «Дзеркало тижня. Україна» (ZN.UA) в №37 від 14-21 жовтня 2011 року.

Як зазначає видання, відповідно до офіційної версії, данську вакцину одержали як гуманітарну допомогу.

Разом з тим, за даними ZN.UA, раніше міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО заявив, що «данська вакцина БЦЖ більш реагентна, ніж російська, і тому МОЗ від такої дорогої і небезпечної вакцини відмовляється, закуповуючи російську - в обсязі 98% від потреби».

Водночас, за інформацією видання, «одна з комерційних фірм, наближених до керівництва Міністерства охорони здоров`я, придбала вакцини у одного з дистриб`юторів, який вже давно їх завіз і давно пройшов фармконтроль. Екстрену поставку замаскували гуманітарною допомогою». «При цьому не ясно, як будуть компенсовані Міністерством охорони здоров`я витрати бізнесменів на закупівлю цієї гуманітарки, і навіщо ж потрібна ця операція, якщо 98% потреби - 1,8 мільйона доз вакцини БЦЖ МОЗ, за його власними рапортами, вже закупило», - зазначає ZN.UA.

«Виходить, в Україні утворюються надлишки вакцини, яка має дуже обмежений термін придатності», - додає видання.

На думку автора публікації, основною причиною таких дій Міністерства охорони здоров`я є те, що менеджери відомства «допустили серйозні прорахунки з вибором постачальника вакцин, оскільки російська компанія «Нікомед» не може забезпечити поставки закупленої партії вакцин раніше ніж у середині грудня». «При цьому гарантувати ці терміни і зараз складно - річ у тім, що російські виробники вакцини БЦЖ не можуть задовольнити в повному обсязі навіть потреби РФ», - зазначає ZN.UA.