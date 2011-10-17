Литвин пропонує встановити «зимовий час»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує скасувати нещодавно ухвалену постанову парламенту «Про зміну порядку обчислення часу на території України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Треба визнати, що прийняття цього рішення було поспішним, непродуманим, таким, яке не прорахувало, не передбачило всі наслідки, які за собою тягне», - зауважив В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що парламент має прийняти постанову щодо скасування даного рішення, і доручити уряду протягом місяця внести відповідний проект закону.

За його словами, необхідно «поставити крапку в цьому питанні».

В.ЛИТВИН підкреслив, що до вирішення даного питання «буде діяти відповідно постанова Кабінету міністрів, яка передбачає переведення часу на годину назад в останню неділю жовтня».

В.ЛИТВИН пропонує парламентаріям завтра дане питання розглянути у першочерговому порядку. За його словами, Україну чекають «величезні ризики, якщо буде діяти нинішня постанова».

Голова ВР пропонує в майбутньому ухвалити рішення, «яке б передбачало перехід на годину назад в зимовий період, і не переходити на літній час».

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».

Даною постановою установлено з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Документом визнано такими, що втратили чинність, постанову ВР та постанову Української РСР щодо переходу на літній час. Таким чином, постановою скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» та «літній» час.

Експерти заявили, що скасування щорічного переведення годинників на “зимовий” час матиме масштабні негативні наслідки для України.