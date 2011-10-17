Попов наказав тримати ціни в аптеках під час епідемії

Голова КМДА Олександр Попов розпорядився будь-якими законними методами не допустити зростання цін в аптеках Києва в період очікуваного осіннього сплеску вірусних захворювань.

За інформацією джерела в КМДА, про це голова КМДА сказав на нараді, в ході якої попередньо обговорювалося питання готовності медустанов столиці до ймовірного сплеску ГРЗ. На нараді Олександру Попову були надані звіти щодо рівня цін на ліки у минулих роках. Зазначивши, що в періоди сплеску ГРЗ та епідемій традиційно зростають ціни на найбільш популярні ліки як у оптових постачальників, так і в роздрібній мережі, Попов дав усне розпорядження зробити все можливе, але не допустити подібного в нинішньому році.

Під час наради йшлося, що місто має провести переговори з фармзаводами та оптовими торговцями. Також було порушено питання щодо ціноутворення в комунальних аптеках міста. Профільним ГУ доручено в найкоротші терміни підготувати пропозиції щодо забезпечення соціально незахищених верств населення доступними ліками препаратами через систему комунальних аптек «Фармація».

Vlasti.net