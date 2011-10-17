В Україну ввозили ліки за завищеною утричі ціною

Співробітники Чернігівської митниці разом із податківцями запобігли ввезенню на територію України партії медичних препаратів, вартість яких була завищена у 3 рази. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чернігівської митниці.

Автомобіль з вантажем медпрепаратів перетнув українсько-білоруський кордон у пункті пропуску “Нові Яриловичі”. Згідно з товаросупровідними документами, майже 7 тонн лікарських засобів білоруського виробництва ввозились в Україну з території Литви.

Проаналізувавши нелогічний маршрут вантажу та зависоку вартість препаратів, співробітники Чернігівської митниці доставили автомобіль з товаром до Чернігова для здійснення перевірки законності даної зовнішньоекономічної операції. Подальші перевірочні заходи проводились спільно зі співробітниками податкової міліції Державної податкової служби України у Чернігівській області. З метою отримання достовірної інформації чернігівські митники звернулись до білоруських колег.

За інформацією, що надійшла з Республіки Білорусь, встановлено факт завищення вартості препаратів у 3 рази. У митній декларації, за якою товар був відправлений з території Республіки Білорусь, ціна товару становить понад 580 тис. дол., а згідно з документами, що були пред’явлені до митного контролю на українському кордоні – 1,6 тис. дол.

Медичні препарати виробництва Республіки Білорусь загальною вартістю 4,6 млн. грн. були переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві дані. Стосовно директора української фірми порушено адміністративну справу за статтею 352 Митного кодексу України. Наразі триває розслідування у справі.