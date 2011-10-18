Стало відомо, коли в Україну прийде зима

Останніми роками зима в Україну приходить зазвичай у третій декаді листопада.

Про це повідомив начальник Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

"У жовтні справжньої зими однозначно не буде. Тепло в Україну повернеться і за нашими оцінками, навіть, ще на початку листопада буде осінній характер погоди. Якщо проаналізувати прихід зими в Україні останніми роками, то вона, як правило, приходить в нормальні строки, а нормальні строки – це третя декада листопада. На Півночі раніше, на Півдні дещо пізніше", - сказав Кульбіда

Як відомо, 18 жовтня у південних, східних та більшості центральних областей України очікуються місцями сильні дощі, вночі подекуди з мокрим снігом. У Криму, за прогнозами, буде дуже сильний дощ.

При цьому на півдні та сході країни місцями очікуються пориви вітру 17-22 м/с.

Нагадаємо, через дощі та сильний вітер у ніч проти 10 жовтня без світла залишилися 29 населених пунктів у чотирьох областях — Вінницькій, Київській, Одеській та Чернігівській.