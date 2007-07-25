У Європі збільшується кількість заражених сифілісом

У Європі б`ють тривогу. Стрімко зростає кількість заражених сифілісом. Найбільшу небезпеку становлять гомосексуалісти і бісексуали.

Це венеричне захворювання характеризується ураженням не лише шкіри, але і слизових оболонок, внутрішніх органів, крупних судин, кістково-м`язової і нервової систем. Відомі випадки захворювання на менінгіт і, вже зовсім сумний діагноз, - недоумство. І все-таки більшість досить безтурботно ставиться до цієї хвороби, що передається статевим шляхом. Занадто безтурботно - про що свідчить нинішня статистика захворювань.

Кількість людей, заражених сифілісом у Німеччині, в порівнянні з 2001 роком збільшилося майже удвічі. За даними берлінського інституту Роберта Коха (RKI), якщо в першій половині 2001 року зареєстрованих хворих було 1.697, то в першій половині нинішнього року, їх кількість склала вже 3.147 чоловік.

Причинами зростання захворювання, як зазначається в бюлетені німецького інституту, учені вважають безтурботність і часту зміну статевих партнерів, особливо в середовищі гомосексуалістів. Найбільша кількість заражених проживає в Берліні. Там відмічено 168 заявлених випадків на мільйон жителів, наступним є Гамбург - 75 випадків.

Сифіліс, який в Європі нерідко називають «французькою хворобою», хоча у різний час і у різних народів існували інші назви, має і латинську назву, якою користуються медики: Syphilis або Lues venerea. Що дослівно означає «любовна епідемія». Збудником хвороби є бліда трепонема, бактерія Treponema pallidum, яка передається, перш за все, статевим шляхом.

Сифіліс без відповідного лікування здатний переходити в хронічну форму, протягом багатьох років і навіть десятиліть, руйнуючи організм людини. Але, колись страшну інфекцію, сьогодні можна перемогти антибіотиками. Проте не варто забувати, що і сама інфекція здатна змінюватися. Віруси все частіше і частіше видозмінюються і успішно протистоять старим медикаментам, які зарекомендували себе. Запущена хвороба призводить до менінгіту і недоумства.

Як і раніше, основною групою ризику із зараження і перенесення сифілісу залишаються гомосексуалісти. Приблизно 73% хворих на сифіліс зустрічаються серед чоловіків, які мають незахищений секс з іншими чоловіками. Крім того, за даними інституту Роберта Коха, ризик зараження серед гомосексуалістів у 200 - 300 разів вище, ніж при гетеросексуальних контактах.

У гетеросексуальному середовищі інфекція найчастіше зустрічається у повій і наркоманів, а також у відвідувачів свингер-клубів. Особливу небезпеку становлять вихідці зі Східної Європи, де хвороба набагато поширеніша. Учені підкреслюють, що переносниками сифілісу є, перш за все, бісексуали-чоловіки, які заражають жінок і через них сприяють розповсюдженню цього страшного захворювання.

Правда.ру