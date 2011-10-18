Верховна Рада не проголосувала за встановлення зимового часу

Парламент не підтримав проект постанови «Про визнання такою, що втратила чинність постанови Верховної Ради України «Про зміну порядку обчислення часу на території України», що був внесений головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 216 (за необхідних 226 – УНІАН) із 408 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Фракція Партії регіонів не голосувала майже в повному складі («за» висловився один народний депутат).

Як наголосив голова Верховної Ради В.ЛИТВИН, після ухваленням даної постанови від 20 вересня «виникло багато питань як суто економічного, географічного, безпекового виміру, так і політичного характеру».

За його словами, географи стверджують, що немає підстав «для переведення України в третій часовий пояс, оскільки це суперечить фізико-географічному розташуванню та міжнародним нормам».

В.ЛИТВИН повідомив, що Державна комісія єдиного часу і еталонних частот зафіксувала у своїх рекомендаціях, що переведення України у третій часовий пояс негативно вплине на роботу програмних комплексів, міжнародних залізничних, авіаційних, морських та інших транспортних перевезень. Ця комісія ініціювала скасування прийнятої 20 вересня парламентом постанови.

За словами В.ЛИТВИНА, енергетики наголошували, що таке рішення позбавляє можливості своєчасно перепрограмувати лічильники, що призведе до дисбалансу обліку енергоносіїв і значних економічних збитків.

Він додав, що медики також негативно оцінили рішення про переведення України у третій часовий пояс, оскільки це призведе «до великих навантажень на організм людини», збільшить кількість захворювань, призведе до ризику виникнення аварійних ситуацій, зокрема, на 30% зростає шахтний травматизм, дитяча захворюваність, збільшується на 10% кількість викликів швидкої допомоги, на 17% - інфарктів та інсультів.

У свою чергу, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ наголосив, що сьогодні в сесійній залі «дуже багатого політичного пилу, політичної піни».

Він нагадав, що сьогодні відбуваються зустрічі президентів України і Росії, а також прем’єрів обох держав. За словами М.ЧЕЧЕТОВА, ці зустрічі відбуваються синхронно – вперше в історії двосторонніх відносин. Депутат наголосив, що сьогодні у влади з’явилась можливість знайти реальне розв’язання найскладніших економічних проблем.

«І тут, як удар в спину, пропонується відмінити дану постанову. А там вже готується нова постанова, де пропонується відірвати у часі, відірвати на дві години Україну від Москви. Це як спеціально, це я провокація», - підкреслив М.ЧЕЧЕТОВ.

Під час виступу М.ЧЕЧЕТОВА народні депутати від опозиції майже весь час кричали «Ганьба!».

У відповідь В.ЛИТВИН наголосив, що якби ВР скасувала свою постанову від 20 вересня, то тоді наприкінці жовтня, як і раніше, стрілки годинника були б переведені на годину назад.

«Не треба тут плутати політику, бо політики тут немає», - наголосив він.

«Є питання, по якому необхідно прийняти розумне рішення», - додав спікер.

За його словами, цілком нормально визнати, що парламент помилився, і відмінити неправильне рішення, ухвалене 20 вересня.

Однак парламент не підтримав цей проект постанови, після цього було оголошено перерву для проведення консультацій.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».

Даною постановою установлено з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Документом визнано такими, що втратили чинність, постанову ВР та постанову Української РСР щодо переходу на літній час. Таким чином, постановою скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» та «літній» час.

Експерти заявили, що скасування щорічного переведення годинників на “зимовий” час матиме масштабні негативні наслідки для України.