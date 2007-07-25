Найдавніший зразок вірусу гепатиту знайшли в корейській мумії

Міжнародна група дослідників вивчає зразки вірусу гепатиту B, витягнуті з муміфікованих залишків дитини, похованої на території Південної Кореї близько 500 років тому. Це перший такий стародавній зразок вірусу гепатиту, що потрапив до рук учених.

За словами одного з учасників дослідження, професора Єврейського університету Марка ШПІГЕЛЬМАНА, вивчення генетичної структури стародавнього вірусу може призвести до найнесподіваніших результатів. Цілком можливо, вважає він, що йдеться не просто про стародавній варіант вірусу гепатиту B, а про його раніше невідомого попередника, який пізніше еволюціонував у віруси гепатиту A і B.

Знання історії збудників небезпечних інфекцій допоможе передбачити шляхи їх подальшої еволюції, і підкаже нові способи боротьби з ними, упевнений ШПІГЕЛЬМАН, який вважається одним із творців нової науки під назвою палеоепідеміологія. Раніше вчений займався розкопками стародавніх поховань в Африці і Європі, де йому вдалося знайти і описати найдавніші зразки збудників таких захворювань як туберкульоз, грип і лейшманіоз.

Жителі стародавньої Кореї практично ніколи не вдавалися до муміфікації останків покійних, зазначає ШПІГЕЛЬМАН. У той же час надзвичайної хорошій “консервації трупів” сприяли деякі похоронні обряди, що розповсюдилися в Кореї з кінця XIV століття, після приходу до влади династії Чосон. В ті часи похованню передував період трауру від 3 до 30 днів, на час якого небіжчика обкладали льодом. Природному процесу розкладання також перешкоджали соснові труни і вапняний грунт, в якому часто рили могили.

Знахідки стародавніх поховань з муміфікованими останками стали все частішими знаходити в Кореї останніми роками, після того, як у зв`язку з будівельним бумом старі кладовища почали переносити на нові місця.

Щорічно вірус гепатиту B забирає близько мільйона життів у всьому світі. При цьому в Південній Кореї носії вірусу становлять приблизно 12% від населення країни в цілому (середній показник у світі – близько 5%). У сусідньому ж Китаї гепатит B є однією з провідних причин онкологічних захворювань (рак печінки).

Lenta.ru