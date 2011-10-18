Погода на завтра

Завтра у південній частині України, у східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях очікуються дощі, вночі подекуди з мокрим снігом, на сході, у Криму та Приазов`ї вночі місцями сильні дощі.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-східний (у західних областях південно-західний), 7-12 м/с, на півдні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, на Прикарпатті 3-8° морозу, у східній частині та більшості південних областей 2-7° тепла, в Криму 5-10° тепла; вдень в Україні 6-11°, у західних областях та на крайньому півдні до 14°.

У Київській області у вівторок опади не очікуються. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.