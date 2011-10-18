В Україні зареєстровано новий календар щеплень

Міністерство юстиції України зареєструвало новий календар щеплень.

Як передає кореспондент УНІАН, про йшлося сьогодні на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я України.

Учасники заходу зазначили, що новий календар щеплень змінено незначною мірою, він «складений з огляду на європейське бачення» та пройшов експертизу Всесвітньої організації охорони здоров’я.

За словами головного дитячого інфекціоніста МОЗ Сергія КРАМАРЄВА, зміни у новій редакції календаря щеплень стосуються ревакцинації проти туберкульозу у 14 років, а також імунізації проти гемофільної інфекції, краснухи і паротиту.

«Фахівці ВООЗ вважають, що недоцільно імунізувати чотири рази проти гемофільної інфекції, тому є рекомендація проводити щеплення лише тричі. Також ВООЗ також було дане зауваження, що у 15 років не слід робити щеплення дівчатам від краснухи, а хлопцям від паротиту. Усе інше лишилося таким, як було у попередньому календарі», - сказав С.КРАМАРЄВ.