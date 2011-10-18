Більшість вакцин закуплено майже на 100% - МОЗ

Більшість вакцин закуплено майже на 100% від потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про заявили сьогодні учасники прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я України.

За словами першого заступника міністра Раїси МОЇСЕЄНКО, проблема нестачі вакцин в українських лікарнях буде вирішена і «протягом жовтня-грудня українські лікарні матимуть вакцини у повному обсязі».

У свою чергу, головний спеціаліст Управління громадського здоров`я та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення МОЗ Сергій ПЛАТОВ наголосив, що кількості доз вакцин проти таких інфекцій як кашлюк, дифтерія, правець і туберкульоз вистачить для імунізації усіх українських дітей. Він також підкреслив, що основним критерієм для закупівлі вакцин є їхня якість.

«Усі вакцини, які закуповує МОЗ, проходять контроль якості, реєстрацію і можуть бути використані. Закуповуються вакцини у вітчизняних виробників, а також у таких країнах як Бельгія, Франція, Росія. Ми надаємо перевагу лише тим вакцинам, які є якісними і відповідають усім вимогам», - запевнив С.ПЛАТОВ.

Він також повідомив, що для стовідсоткового забезпечення протитуберкульозною вакциною БЦЖ було прийнято рішення закупити російську вакцину, яка зараз проходить лабораторний контроль якості.

«Після цієї процедури вона надійде як у пологові будинки, так і в інші клініки. На сьогодні, враховуючи те, що російська вакцина проходить лабораторний контроль, ми отримали гуманітарну допомогу - вакцину БЦЖ данського виробництва у кількості 220 тисяч доз. Це дасть змогу протягом двох місяців проводити вакцинацію усіх новонароджених у пологових будинках України», - наголосив С.ПЛАТОВ.