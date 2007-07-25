Звинувачення правоохоронних органів у незаконній трансплантації – помилка

Українська трансплантологія перебуває під жорстким контролем Міністерства охорони здоров’я, місцевих органів влади, СБУ та спеціального відділу МВД, тому повідомлення ізраїльських правоохоронних органів - помилка.

Про це УНІАН повідомив головний позаштатний трансплантолог МОЗ України, директор Запорізького центру трансплантології Олександр НИКОНЕНКО.

У нашій країні немає приватних клінік, де б виконували трансплантацію людських органів. Ліцензії на це затверджуються постановою Кабінету міністрів.

В Україні є лише п’ять медичних центрів, яким дозволено виконувати пересадки органів.

Зробити подібні операції не можна навіть гіпотетично, вважає Олександр НИКОНЕНКО. Хірургів-трансплантологів в Україні – одиниці. До того ж, потрібна специфічна апаратура, спеціальні методи дослідження, контроль за концентрацією препаратів, які також перебувають під пильним контролем та звітністю. Для цього має бути задіяна ціла бригада фахівців - мінімум 10 лікарів. Це - реаніматологи, хірурги, анестезіологи, нефрологи.

Тому підпільні операції з пересадки людських органів в Україні – неможливі.

Як повідомляв УНІАН, “Німецька хвиля” розповсюдила інформацію про те, що ізраїльська поліція викрила міжнародну мережу, що підозрюється в організації незаконної трансплантації донорських органів у приватній київській клініці. Також повідомляється, що напередодні у тель-авівському аеропорту були затримані двоє підозрюваних. Загалом у цій справі було затримано дев’ятеро осіб, серед підозрюваних - і провідні медичні фахівці в галузі трансплантації. За інформацією поліції, на слід злочинного угруповання правоохоронців вивели оголошення у російськомовній пресі з пропозиціями стати донором нирок за щедру винагороду. Після медичного обстеження кандидатів доправляли до приватної клініки у Києві, де здійснювали операцію із пересадки донорської нирки іншому пацієнтові. Кожну нирку шахраї продавали за 150 тисяч доларів.